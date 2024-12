Chantal répond aux détracteurs de Ma mère, ton père

Depuis la fin de l'aventure Ma mère, ton père, Chantal Bourgie a réalisé quelques vidéos afin de parler de son expérience.

Cette semaine, elle a pris la parole afin de défendre la production et ses nouveaux amis.

« Juste pour rectifier quelque chose, j'ai entendu dire que vous pensez qu'on avait joué la comédie, qu'il y avait des choses qui étaient "stagées" et tout, mais non, il n'y avait rien d'organisé. Nos enfants, on ne savait même pas quel rôle ils étaient pour jouer dans l'aventure, autre qu'on savait qu'ils nous accompagnaient, mais on ne savait pas qu'est-ce qu'ils étaient pour faire dans l'aventure. »

Bref, il n'y a personne qui est comédien là-dedans.

Elle ajoute : « Et moi, quand on me voit la face qui tombe, parce que je viens de m'apercevoir que c'était mon fils qui, finalement, était en arrière de tout ça, qui m'espionnait et tout, moi, je ne suis pas une comédienne, mais je suis une personne très spontanée, très transparente, donc c'est pour ça que j'ai réagi comme ça, mais personne ne se doutait de quoi que ce soit par rapport à tout ça. »

Voyez sa vidéo ci-dessous.

