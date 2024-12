Voici comment Karina a été recrutée pour participer à Ma mère, ton père

Si des auditions ont eu lieu afin de trouver les candidates et candidats de la première saison de Ma mère, ton père, certains participants ont aussi été recrutés directement par la production.

Précisons que ce n'est pas une pratique complètement inusitée, bien des téléréalités ont recours à ce genre de méthode, surtout que Ma mère, ton père était à la recherche de célibataires entre 40 et 60 ans qui ont des enfants entre 18 et 25 ans. Ce sont des critères on ne peut plus précis. Ajoutons à cela qu'il fallait que leurs enfants et eux soient disponibles à la même date, en plein été.

« Ma fille, ma plus vieille, est à TVA. Ils l'ont contactée pour savoir si c'était quelque chose qui m'intéressait », nous confie la courtière immobilière de Saint-Hyacinthe.

Ça m'a surprise, je suis partie à rire et ç'a été un "non" catégorique.

« Mais, après réflexion, [...] à force de leur parler et de comprendre le concept, qui ne semblait pas être un concept pour détruire les gens, j'ai fini par dire "oui". Je me suis dit, si ça arrive dans ma vie - je suis une fille un peu de challenge - il y a une raison. C'est pour ça que j'ai décidé d'y aller. »

Elle ajoute : « À l'âge qu'on est rendu, rencontrer quelqu'un, ce n'est pas nécessairement facile. On s'entend qu'aller rencontrer quelqu'un dans un bar, ce n'est pas nécessairement dans ce que je recherche. »

« Ça aide à faire un travail sur soi-même aussi, de vivre en communauté avec des gens que tu ne connais pas », enchaîne-t-elle. « Partager ta chambre avec d'autres filles. Moi, je suis une personne qui a beaucoup plus de facilité à gérer avec des hommes. C'est moins compliqué, c'est plus simple. C'est un travail que j'ai eu à faire sur moi-même, mais ça a bien été malgré tout. »

Si vous êtes intéressés à participer à la prochaine mouture (si prochaine mouture il y a), Karina a ce conseil pour vous : Il faut voir Ma mère, ton père comme « une expérience de vie qui peut vous permettre de rencontrer de belles personnes ».

« Tu peux peut-être rencontrer l'amour, mais juste pour le travail sur soi, ça vaut la peine. C'est une pause pour prendre soin de soi et se permettre de rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose. Il ne faut pas se créer d'attentes et laisser la vie t'offrir ce qu'elle a à t'offrir. »