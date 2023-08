Changement d'horaire pour Je viens vers toi cet automne

Ce printemps, le nouveau talk-show de Marc Labrèche, Je viens vers toi, était diffusé les mardis et mercredis à 20 h.

Un changement a été apporté à l'horaire pour l'automne. En effet, l'émission sera désormais présentée les lundis et mardis soirs à 21 h.

Marc Labrèche nous confiait récemment que des chakras réguliers seront présents à chaque épisode, comme la saison dernière, mais qu'on aura droit à plus de collaborateurs invités à l'automne.

« On s'est rendu compte qu'il y a du monde qui venait sur l'émission et qui nous disait qu'ils aimeraient revenir comme chakras. Pourquoi se priver de ça? De garder une banque oui, mais on va ajouter certainement d'autres personnes. Il n'y a pas de règles là-dedans. Le cercle de la famille va s'agrandir », nous disait-il.

« J'ai hâte de reprendre. On a des idées et des envies qu'on veut mettre en place. Je suis très privilégié de pouvoir faire ça », ajoutait-il.

Nous avons très hâte de le retrouver dès le 11 septembre prochain pour 26 nouveaux épisodes.