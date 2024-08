Changement de case horaire pour Sorcières

TVA annonce aujourd'hui un changement d'horaire pour la deuxième saison de Sorcières. Le but est de donner une excellente case horaire à la plus grosse nouveauté du réseau cet automne.

Ainsi, Sorcières sera présentée les mardis à 20 h à TVA tandis que la nouveauté Les armes sera présentée les lundis à 20 h.

Il s'agit évidemment d'une stratégie du réseau pour attirer un maximum de personnes à regarder Les armes, les lundis étant le soir le plus achalandé.

Cela fait en sorte que les enregistreurs seront plus que nécessaires cet automne.

Rappelons que Les armes entraîne les téléspectateurs dans l’univers des Forces armées canadiennes, un monde méconnu et peu exploité à la télévision québécoise. La mort d’un soldat d’élite lors d’un exercice d’entraînement du commando secret JFT16 plonge la base militaire de Kanawata dans la tourmente. Louis-Philippe Savard (Vincent-Guillaume Otis), un officier intègre et méritant, est sommé de prendre en charge les opérations. Alors qu’il tente de s’imposer comme commandant et de faire le ménage, il se bute à la résistance du colonel Allan Craig (François Papineau), à qui il doit succéder par intérim, et qui commande la base et le commando de main de fer. Lorsque la policière militaire Kim Falardeau (Eve Landry) confie à Savard que ce décès semble cacher quelque chose de bien plus gros, ils feront équipe pour tenter de faire la lumière sur les événements, sans savoir qu’ils mettent le doigt dans un engrenage dangereux…

Par ailleurs, nous vous parlions de la deuxième saison de Sorcières ici.

Les armes affrontera ainsi Dumas présentée à Radio-Canada, tandis que Sorcières affrontera l'ultime saison d'À coeur battant.