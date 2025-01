Cette prestigieuse invitée n'a pu se présenter à Tout le monde en parle

Ce dimanche à Tout le monde en parle, l'animateur Guy A. Lepage recevait l'équipe de la série L'Appel, dont les deux premiers épisodes sont désormais offerts pour visionnement sur illico+.

Ainsi, l'auteur Luc Dionne et les comédiens Magalie Lépine-Blondeau et Patrice Robitaille ont pu aborder sur la création de ce projet, mais aussi revenir sur l'époque dont il s'inspire et qui a conduit à l'emprisonnement à perpétuité du criminel notoire Maurice "Mom" Boucher.

Ce faisant, nous avons appris que la juge retraitée France Charbonneau devait participer à l'entrevue, mais qu'elle a dû changer d'idée pour des raisons personnelles.

En effet, l'animateur a confirmé cette information en ondes, indiquant qu'elle avait dû laisser tomber « pour des raisons personnelles, mais que ça lui aurait fait vraiment plaisir d'être avec nous. »

L'auteur Luc Dionne a aussi tenu à la saluer pendant l'entrevue, indiquant qu'elle était à l'écoute.

Notons que France Charbonneau, dont le parcours de procureure est dépeint dans L'Appel, a offert son sceau d'approbation à la série qu'elle a décrite comme authentique.

Tout le monde en parle est diffusé les dimanches à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.