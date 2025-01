Tout le monde en parle : Guy A. Lepage fait une déclaration avant de débuter l'émission

Dimanche soir, avant de lancer officiellement Tout le monde en parle, Guy A. Lepage a pris le temps de faire une annonce.

« Cette semaine, nous avons décidé de fermer notre compte de Tout le monde en parle sur le réseau social X. Pendant longtemps, le mot-clic TLMEP a été parmi les plus populaires au Canada sur Twitter. Twitter était alors un lieu d'échange convivial, un média d'informations essentiels. Puis, Twitter est devenu X. Et X, mené par Elon Musk, l'homme au bras qui lève tout seul, est devenu un ramassis de commentaires agressifs, de menaces, de désinformations et de complotistes.

Bref, c'est devenu une dompe. Alors, vous pourrez continuer de nous suivre sur d'autres plateformes en espérant qu'elles demeureront fréquentables. À suivre... », a-t-il déclaré avant de présenter ses invités de la soirée.

Son fou du roi, Jean-Sébastien Girard a, de son côté, envoyé une flèche à Véronique Cloutier dans son monologue d'ouverture, disant qu'il avait visionné tous les épisodes de la nouvelle saison d'Un gars, une fille et que Guy A. Lepage s'améliorait avec l'âge. « Je te regardais jouer et je me disais : "bon dieu, il est rendu juste! ». Puis, il a ajouté : « C'est pour ça que je dis toujours à mon amie Véronique Cloutier : "ne désespère pas!". »

