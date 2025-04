Cette populaire comédienne de 5e rang arrive bientôt dans Indéfendable

La semaine prochaine, alors que sera terminé le procès de Pascal Bélanger (Patrick Côté), vous aurez droit à une nouvelle intrigue dans Indéfendable, dans laquelle vous retrouverez une comédienne bien connue.

En effet, la comédienne Geneviève Brouillette (voir sa photo ici), qu'on a pu voir dans 5e rang notamment, s'invite dans une histoire qui débouchera évidemment vers un procès.

Elle interprètera la mère d'un jeune musicien aux prises avec le syndrome de la page blanche.

C'est lundi prochain que vous la verrez apparaître.

Voici le synopsis de l'épisode en question : « Un jeune musicien prend des moyens dangereux pour mettre fin à sa panne d'inspiration. »

Dans le générique de l'épisode de jeudi, vous pourrez les apercevoir, alors que le musicien dit à sa mère : « Non, ça fait deux jours que je suis sur un de mes textes, puis c'est de la marde, il me manque encore 2 tounes pour l'album, puis j'ai mon mal de dos qui me lâche pas là. »

Dans ce rôle, on retrouvera le comédien Philippe Vanasse Paquet (voir sa photo ici).

Que fera-t-il pour retrouver l'inspiration?

Il faudra être au rendez-vous pour le savoir.

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.