Cette légende de la chanson québécoise aura son En direct de l'univers samedi prochain

Samedi prochain, à En direct de l'univers, France Beaudoin accueillera Mario Pelchat sur son plateau.

Pour souligner le tournant de sa soixantaine, le chanteur a offert un cadeau unique à ses fans : un album de duos comprenant 13 collaborations exceptionnelles avec des artistes de renom. Apprenez-en plus ici.

Ainsi, l'équipe d'En direct de l'univers a pris la balle au bond et a décidé de souligner la soixantaine de Mario en lui offrant un hommage en chansons dont elle seule connaît le secret.

Pour cette grande célébration, on peut s'attendre justement à voir certains collaborateurs de l'album Duos de mes 60 ans. Pourquoi pas Bruno Pelletier ou Isabelle Boulay.

En tant que producteur, Mario Pelchat représente plusieurs artistes, dont 2Frères, Paul Daraîche et son fils Dan [photo ici], ainsi que des chanteurs un peu moins connus comme Simon Morin et Nadja. Ce ne serait pas étonnant qu'un ou l'autre de ses poulains viennent lui rendre hommage samedi.

Sa femme, Claire Lemaître-Auger [voyez une photo du couple dans l'article ici], une designer de mode, pourrait peut-être également faire une apparition.

Aussi, comme Mario reprendra son siège à La voix l'hiver prochain, il ne serait pas surprenant que l'un des collègues juges vienne le saluer.

Chose certaine, ce sera une émission à ne pas manquer le samedi 11 octobre prochain à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.