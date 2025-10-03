Accueil
Duos de mes 60 ans : Mario Pelchat retrouve cette grande star pour un nouvel album

Le chanteur a même utilisé l'AI pour faire revivre une chanteuse le temps d'un duo.

Image de l'article « Duos de mes 60 ans» : Mario Pelchat retrouve cette grande star pour un nouvel album
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce vendredi, le chanteur Mario Pelchat se fait plaisir en faisant paraître un nouvel album, intitulé Duos de mes 60 ans.

Dans celui-ci, l'interprète propose 13 collaborations avec des artistes de renom, tant du Québec que de la scène internationale.

Parmi ceux-ci, on retrouve la grande Ginette Reno, qu'on a parfois vu chanter avec Mario Pelchat. C'est donc avec un bonheur non dissimulé que nous accueillons ce nouvel effort complice.

Patrick Bruel, Isabelle Boulay, Garou, Lynda Lemay, PETiTOM, Chimène Badi, Daniel Lavoie, Bruno Pelletier, Anggun et Anne Sila.

L’album propose 12 chansons originales, auxquelles s’ajoute une seule reprise : « Je n’t’aime plus », interprétée en duo avec Slimane pour souligner le 25e anniversaire de la chanson. Ainsi qu’une surprise fort touchante; une chanson inédite en duo avec la défunte Maurane. La famille, ainsi que son acolyte Sylvain Goldberg, a choisi d'exhumer une jolie chanson exclusive qui risque de faire plaisir aux fans de la chanteuse belge qui nous a quittés en 2018. Ainsi, l'intelligence artificielle a été utilisée pour la faire revivre le temps d'un duo.

La direction artistique est assurée par Rick Allison, fidèle collaborateur de l’artiste. Ce sont sur les mots de Jacques Veneruso, Mark Weld, Steve Marin, Frédérick Baron, Didier Golemanas, Lionel Florence pour ne nommer que ceux-là que Mario chante en duos avec les plus grandes voix de la chanson française.

L'album est en vente dans tous les magasins Jean Coutu du Québec.



