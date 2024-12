Cette invitée marquante de Tout le monde en parle s'adresse à Guy A. Lepage

Dimanche, l'intervenante Annie Archambault était de passage sur le plateau de Tout le monde en parle afin d'aborder la situation des sans-abris à Montréal.

La force de son message et son éloquence ont séduit les téléspectateurs, qui ont encensé la jeune femme sur les réseaux sociaux. Voyez le résultat ici.

Sur Instagram, celle-ci indique avoir bien tenté de répondre à tout le monde qui lui avait écrit, mais ne pas en être venue à bout. « Je pense que je vais devoir abandonner, malheureusement », indique-t-elle, déçue.

Elle précise que ses quelques heures de sommeil n'auront pas été suffisantes pour surmonter la tâche colossale qui l'attend dans les prochains jours.

« Aujourd'hui, je travaille de jour et de nuit à ma deuxième job. Donc, je fais : jour, un chiffre de nuit, après mon chiffre jour, je fais un chiffre de soir et après je fais le jour et [un autre de] jour, parce que je travaille à deux places comme intervenantes. C'est juste un coup à donner, ce n'est pas tout le temps comme ça », dit-elle. Elle a toute notre admiration!

Celle-ci a aussi remercié l'équipe de Tout le monde en parle pour son accueil dimanche, et Guy A. Lepage en particulier.

« Merci à @off_tlmep de m’avoir offert votre plateforme pour faire passer un message important.

Et merci tout particulièrement à @guyalepage de m’avoir accueilli avec respect et dignité », indique-t-elle sur Instagram.

