Cette histoire vraie pourrait bien avoir inspiré le cas de l'homme-loup dans STAT

Ce mardi dans STAT, les téléspectateurs ont eu droit à la suite de plusieurs histoires bouleversantes, dont celle de l'homme-loup, qui a tenté de communiquer avec Daniel (Bruno Marcil), dans une scène qui s'est avérée particulièrement touchante.

Dans ce rôle, le comédien d'expérience Guy Thauvette, complètement métamorphosé pour l'occasion, touche toutes les notes avec justesse, sans même pouvoir vraiment parler. Un jeu exceptionnel qui mérite d'être souligné.

Dans l'épisode de cette semaine, nous avons compris que l'homme-loup est en fait un militaire qui a été enrôlé, au début des années 70, dans un programme secret visant à « créer » de meilleurs soldats ou protéger les secrets de l'armée. C'est du moins ce que l'on en comprend. Dans ce contexte, nous avons fait la rencontre d'un scientifique joué par Louis-Olivier Maufette.

Cette affaire n'est pas sans rappeler une histoire vraie, qui s'est déroulée entre 1953 et le début des années 1973, et qui aurait pu inspirer l'autrice Marie-Andrée Labbé. Il s'agit du Projet MK-Ultra, un programme secret et illégal de la CIA, visant à développer des techniques de contrôle mental et de manipulation du comportement.

Pour y arriver, les cobayes se faisaient administrer, à leur insu, des substances psychédéliques, notamment le LSD, de la mescaline ou d'autres produits chimiques. On leur faisait aussi subir des sessions d'électrochocs, de privation sensorielle ou de sommeil, et des comas artificiels prolongés. Un programme qui a heureusement été démantelé en 1973, en causant évidemment l'émoi.

Ainsi, il se pourrait bien que notre bon homme-loup, qui commence de plus en plus à se souvenir de sa vie antérieure, ait subi des traitements similaires. Vous aurez d'ailleurs plus de réponses à ce sujet dans l'épisode de mardi prochain, alors qu'Emmanuelle (Suzanne Clément) trouvera plus d'informations sur son patient atypique, aidée par le Dr Julian Davis (Thomas Beaudoin).

Une histoire captivante concoctée par l'autrice Marie-Andrée Labbé, qui a définitivement le don de piquer notre curiosité. Nous espérons en outre que le souhait de l'homme-loup se réalise et qu'il puisse retrouver sa conjointe, qui doit certainement s'être bâti une nouvelle vie depuis. Ce serait captivant d'assister à ces retrouvailles.

STAT se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.