Cette grande comédienne fait son arrivée dans Dumas la semaine prochaine

Dès la semaine prochaine, l'équipe d'Intelco se verra impliquée dans un nouveau dossier qui les occupera pour un épisode, et qui est particulièrement d'actualité.

En effet, l'auteur de Dumas, Luc Dionne, s'intéresse aux fraudes envers les grands-parents, une situation qui a malheureusement déjà affecté trop de personnes dans la vraie vie. Rien de mieux que la sensibilisation par la fiction...

Ce type de fraude consiste à appeler une personne âgée pour tenter de lui soutirer frauduleusement de l'argent, en utilisant l'intelligence artificielle pour recréer la voix de sa petite-fille ou de son petit-fils, qu'on place dans une situation précaire. Il en avait été question aussi dans une courte intrigue avec Carmen Sylvestre dans Indéfendable l'an dernier.

C'est dans ce contexte qu'un nouveau personnage fera son arrivée dans l'intrigue de Dumas et pas n'importe lequel. En effet, on pourra faire la rencontre de la mère de Jean Dumas, prénommée Clémence, un rôle porté par la formidable Muriel Dutil (voir sa photo ici), qu'on avait notamment pu voir dans 5e rang.

Rapidement, vous verrez que même dans la fiction, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, puisque Clémence Dumas a tout un caractère, à l'instar de son fils. Il s'agit d'un fort beau personnage qu'on espère voir davantage dans la suite.

Encore une fois, Luc Dionne a fignolé une histoire captivante, qui vous tiendra en haleine, comme lui seul sait le faire.

La série se poursuit les lundis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.