Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Cette émission spéciale remplacera Tout le monde en parle la semaine prochaine

La nostalgie sera au rendez-vous!

Tout le monde en parle
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Depuis le début de l'automne, Guy A. Lepage et ses fidèles coanimateurs présentent des entrevues à Tout le monde en parle avec les acteurs de l'actualité, sans jamais perdre l'intérêt des téléspectateurs.

Il leur faudra cependant faire une trêve de quelques semaines de leur talk-show dominical favori, alors que l'émission prendra une pause bien méritée en vue du congé des Fêtes. Ainsi donc, dès dimanche prochain, la grille d'ICI Télé se verra chamboulée par l'arrivée en ondes d'une émission spéciale, dans la case horaire habituelle du grand rendez-vous.

Annoncée à la fin de l'été et d'abord présenté en France, le documentaire Céline Dion raconte D'eux verra son arrivée officielle sur la chaîne de Radio-Canada le dimanche 14 décembre prochain, à compter de 20 h. D'une durée de 2 heures, l'émission retrace le parcours exceptionnel de l'album francophone détenant encore à ce jour le record du nombre de copies vendues, D'eux.

Enregistré en mai dernier, à Las Vegas, Céline Dion raconte l'histoire de cet album plus grand que nature, entre extraits exclusifs et images d'archives. Celle-ci se replonge avec nostalgie au coeur de cette collaboration inédite avec Jean-Jacques Goldman. 30 ans après la parution du disque, le documentaire s'avère la façon ultime de souligner son apport dans le paysage musical d'ici et d'ailleurs.

Cet accès privilégié à ce véritable moment charnière dans l'existence de la chanteuse est assurément à ne pas manquer, que l'on soit fan de la première heure de Céline ou tout simplement curieux de découvrir les dessous d'un album qui n'a pas encore fini de faire jaser!

On ne manque pas le documentaire Céline Dion raconte D'eux dimanche prochain, à compter de 20 h. D'ici là, on ne manque pas la dernière édition de TLMEP ce soir, avant la pause hivernale. Découvrez les invités ici.

Le talk-show Tout le monde en parle, quant à lui, reprendra les ondes dès le dimanche 11 janvier 2026 à 20 h, sur ICI Télé.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09