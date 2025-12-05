Mike chez Rona en visite à Tout le monde en parle dimanche

Pour la dernière de Tout le monde en parle avant la pause des fêtes, Guy A. Lepage recevra des gens qui ont marqué l'actualité de la dernière semaine.

Parmi ceux-ci, on retrouve notamment l'acteur Alexandre Pronovost, qui a vu sa carrière changer complètement cette année grâce à son rôle de Mike chez Rona.

Voici la liste complète des invités de cette édition du 7 décembre 2025 :

Le chef du parti Québécois Paul St-Pierre Plamondon;

Le rappeur Loud, pour son nouvel album Douze sur douze;

La comédienne et autrice Catherine-Anne Toupin, pour sa pièce Boîte noire;

Éléonore Lagacé, qui se glissera dans la peau de Peter Pan;

Les médecins Fernanda Pérez-Gay Juarez et AbdelKarim Laribi et la réalisatrice du documentaire Le serment d'Hippocrate, Nadia Zouaoui, sur le combat de médecins issus de l’immigration qui tentent de faire leur place dans le système de santé québécois.

Tout le monde en parle sera de retour en ondes dès le dimanche 11 janvier à 20 h.