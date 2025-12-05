Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Mike chez Rona en visite à Tout le monde en parle dimanche

La dernière avant la pause des fêtes.

Tout le monde en parle
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Pour la dernière de Tout le monde en parle avant la pause des fêtes, Guy A. Lepage recevra des gens qui ont marqué l'actualité de la dernière semaine.

Parmi ceux-ci, on retrouve notamment l'acteur Alexandre Pronovost, qui a vu sa carrière changer complètement cette année grâce à son rôle de Mike chez Rona.

Voici la liste complète des invités de cette édition du 7 décembre 2025 :

  • Le chef du parti Québécois Paul St-Pierre Plamondon;
  • Le rappeur Loud, pour son nouvel album Douze sur douze;
  • La comédienne et autrice Catherine-Anne Toupin, pour sa pièce Boîte noire;
  • Éléonore Lagacé, qui se glissera dans la peau de Peter Pan;
  • Les médecins Fernanda Pérez-Gay Juarez et AbdelKarim Laribi et la réalisatrice du documentaire Le serment d'Hippocrate, Nadia Zouaoui, sur le combat de médecins issus de l’immigration qui tentent de faire leur place dans le système de santé québécois.

Tout le monde en parle sera de retour en ondes dès le dimanche 11 janvier à 20 h.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09