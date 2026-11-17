Mardi, Crave organisait un lancement de programmation pour ses nombreuses téléréalités pour 2016 et 2017

Plusieurs informations intéressantes ont été dévoilées lors de cet évènement, dont l'identité d'un premier joueur de Big Brother Célébrités.

Ainsi, nous apprenions que la comédienne Ève Landry sera de la septième mouture de la populaire franchise.

« Je suis une grande joueuse de tours. J'écoute l'émission religieusement. Je suis une fan finie de l'émission. J'aime essayer de comprendre les tactiques. J'aime comprendre l'humain », a-t-elle mentionné lors d'un topo spécial tourné par Marie-Josée Gauvin pour l'émission Pop! ou rien.

Rappelons que cette nouvelle mouture mettra autant en vedette des personnalités connues que des gens du public.

Marie-Mai sera de retour à l'animation.

La nouvelle saison de Big Brother Célébrités sera lancée avec un spécial de deux heures au début du mois de janvier.

Consultez notre calendrier de la rentrée télé de l'hiver ici, pour connaître toutes les dates de retour de vos émissions préférées.