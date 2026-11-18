La semaine dernière, la comédienne Julie Trépanier, qui incarne Me Kim Nolin dans Indéfendable, a publié une photo de son fils sur ses réseaux sociaux. Bien qu'elle ait reçu de magnifiques commentaires de la part de ses fans, elle a toutefois ressenti le besoin de faire le point sur des faussetés qui circulent malheureusement.

La comédienne dénonce de faux articles contenant toutes sortes d'informations erronées, de même que des vidéos provenant de l'intelligence artificielle la concernant ou concernant son bébé.

« Pour certaines personnes, ça peut paraître évident que c'est de l'IA, que c'est faux, mais pour d'autres, c'est peut-être pas évident. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté ces articles-là, avec plein de bonnes intentions, en me félicitant, mais je me sens mal parce que c'est tout faux. »

Celle-ci confirme qu'elle n'a accordé aucune entrevue depuis la naissance de son enfant et qu'elle n'a partagé aucune photo, sauf celle de la semaine dernière sur ses réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs la voir ici.

Elle dément ensuite ceci :

Mon fils s'appelle pas Émile, mon chum s'appelle pas Alexandre, j'ai pas accouché sur le plateau d'Indéfendable, mon chum n'est pas Richard Turcotte non plus.

Elle ajoute que toutes les vidéos où on la voit à l'hôpital, avec une mise en plis, du rouge à lèvres et un bambin, ne sont pas réelles. « J'étais pas maquillée à l'hôpital la gang, je vous le confirme! Pis c'est pas mon enfant. Je ne sais pas c'est qui ce bébé-là, mais bref, ça me mettait mal à l'aise. »

Sur une note plus positive, elle souhaitait remercier ses fans pour tout l'amour qu'elle reçoit depuis qu'elle a su qu'elle serait maman. « Ça faisait longtemps que je voulais remercier les gens qui m'ont transmis leurs souhaits au moment où j'ai annoncé ma grossesse, pis au moment où j'ai annoncé la naissance du petit. [...] Je ne m'y attendais pas, pis j'ai trouvé ça très gentil et très touchant. »

Fait que j'en profite pour vous remercier et vous dire que tout le monde va bien et de ne pas croire tout ce qu'on voit sur Internet.

Nous nous joignons à vos voix pour lui souhaiter de magnifiques moments avec son garçon et son amoureux.

Nous en profitons aussi pour vous assurer que Showbizz.net se fait un devoir de toujours livrer les vraies informations à propos de vos artistes chéris, et ce, sans l'aide de l'intelligence artificielle.