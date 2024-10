Cette comédienne bien connue arrive dans un rôle-clé dans Sorcières

La deuxième saison de Sorcières bat son plein alors que les mystères continuent à s'accumuler.

Cette semaine, alors que la commune était découverte par les autorités, nous avons assisté à l'arrivée d'une nouvelle personne au village, Solène Villeneuve, jouée par Marianne Fortier. Mais ce n'est pas tout...

Depuis des semaines, Agnés (Noémie O'Farrell) cherche sa mère biologique, qui était à l'époque au coeur des activités de la commune. Après avoir appris que celle-ci avait changé de nom, les deux femmes ont finalement réussi à prendre contact, à la fin de l'épisode de cette semaine.

C'est ainsi que Sandrine Arsenault a fait son entrée dans l'intrigue.

Certes, on la voyait déjà dans son jeune âge, jouée par Myranda Plourde, mais c'est une comédienne bien connue qui viendra l'interpréter à son âge actuel.

Il s'agit de la comédienne Lynda Johnson (voyez sa photo ici) . Aviez-vous reconnu sa voix?

Ainsi, après 4 et demi..., Rumeurs, 5e rang et plus récemment À coeur battant, la comédienne jouera de mystères dans la série annuelle écrite par Germain Larochelle et Marie-Josée Ouellet. Ce sera particulièrement intéressant de la voir évoluer dans ce nouveau contexte.

Le synopsis du prochain épisode va comme suit : Un témoignage inattendu oriente Mario et Nicolas sur une nouvelle piste à la commune. Joe se débarrasse de la couronne d'Armand. Beth accompagne sa mère pour voir Gaétane à l'hôpital. Cette sortie s'avère déconcertante pour Manon. Face à l'échec de leur plan, Harlow et Corinne élaborent un nouveau stratagème. Les retrouvailles entre Agnès et Sandrine sont riches en émotions. Charlotte et Christian ont une bien mauvaise surprise.

Sorcières se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de TVA.