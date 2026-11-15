Cette coanimatrice fera enfin son retour à Tout le monde en parle ce dimanche

Ce vendredi, la production du populaire talk-show hebdomadaire Tout le monde en parle révélait la liste des invités qui visiteront le plateau ce dimanche, nous promettant une édition à forte saveur culturelle.

Pour l'occasion, Guy A. Lepage sera épaulé par une coanimatrice que bon nombre de téléspectateurs attendaient depuis le tout début de la saison. En effet, c'est Kim Lévesque Lizotte qui aura le privilège d'accompagner l'animateur ce 15 novembre, pour des discussions franches sur plusieurs sujets brûlants de l'heure.

Le passage de Kim à l'émission était très attendu et demandé par les fans de l'émission, qui apprécient sa pertinence et son franc-parler teinté de douceur. Il faut dire que cette 23e saison n'a eu que des collaborateurs masculins pour le moment, alors que seuls MC Gilles, Pierre-Yves Lord et Jean-Sébastien Girard se sont partagés le siège du bras droit de Guy A.

Ce dimanche, le duo recevra notamment l'actrice et réalisatrice Judith Godrèche et sa fille Tess Barthélemy, pour leur film Mémoire de fille, ainsi qu'Irdens Exantus, pour son nouveau balado Les gars de la déconstruction. Découvrez la liste complète des invités ici.

Tout le monde en parle est diffusé le dimanche à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.