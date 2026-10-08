Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Télé

Cette cause commence la semaine prochaine dans Indéfendable

Me Nolin sera à la défense.

Image de l'article Cette cause commence la semaine prochaine dans «Indéfendable »
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Dès la semaine prochaine, dans la quotidienne Indéfendable, une nouvelle cause sera lancée, après que vous ayez assisté à la conclusion des procès de Léa Godin (Aude Mathieu) et Carolanne Mongeau (Rose-Anne Déry) cette semaine.

En effet, on pourra découvrir une histoire dont on vous parle depuis un moment, celle d'une femme retrouvée morte derrière son immeuble d'appartements. Le concierge Stéphane St-Jean, aussi un résidant de l'endroit, sera rapidement pointé du doigt comme suspect dans cette affaire.

C'est le comédien Alexandre L'heureux (voir sa photo ici) qui interprétera le concierge. Il sera représenté par Me Kim Nolin (Julie Trépanier). Il nous parlait ici de son expérience sur ce plateau.

Voyez une première image ci-dessous.

Plus tôt cette saison, Sébastien Delorme avait vanté le travail de ce comédien. Vous pouvez voir ici ce qu'il avait à dire à ce sujet.

Parallèlement à cette nouvelle affaire, les téléspectateurs pourront continuer de suivre la cause de Pascal Doumbia (Iannicko N'Doua), qui sera accusé d'entrée par effraction et de harcèlement criminel auprès de son employée.

C'est à ne pas manquer dans Indéfendable, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.8 - d359e905