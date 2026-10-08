Cette cause commence la semaine prochaine dans Indéfendable

Dès la semaine prochaine, dans la quotidienne Indéfendable, une nouvelle cause sera lancée, après que vous ayez assisté à la conclusion des procès de Léa Godin (Aude Mathieu) et Carolanne Mongeau (Rose-Anne Déry) cette semaine.

En effet, on pourra découvrir une histoire dont on vous parle depuis un moment, celle d'une femme retrouvée morte derrière son immeuble d'appartements. Le concierge Stéphane St-Jean, aussi un résidant de l'endroit, sera rapidement pointé du doigt comme suspect dans cette affaire.

C'est le comédien Alexandre L'heureux (voir sa photo ici) qui interprétera le concierge. Il sera représenté par Me Kim Nolin (Julie Trépanier). Il nous parlait ici de son expérience sur ce plateau.

Voyez une première image ci-dessous.

Plus tôt cette saison, Sébastien Delorme avait vanté le travail de ce comédien. Vous pouvez voir ici ce qu'il avait à dire à ce sujet.

Parallèlement à cette nouvelle affaire, les téléspectateurs pourront continuer de suivre la cause de Pascal Doumbia (Iannicko N'Doua), qui sera accusé d'entrée par effraction et de harcèlement criminel auprès de son employée.

C'est à ne pas manquer dans Indéfendable, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.