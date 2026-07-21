Cette actrice et animatrice connue rejoint la distribution de STAT

Récemment, l'autrice de STAT nous confiait que plusieurs gros noms feront partie de la distribution de sa série médicale cette année. Vous pourrez d'ailleurs lire notre entrevue avec Marie-Andrée Labbé la semaine prochaine sur Showbizz.net.

Nous avons eu une première preuve de ses dires lundi soir, à Bonsoir bonsoir, alors que Marie Soleil Dion a révélé à Jean-Sébastien Girard qu'elle sera de la 5e saison de la populaire série.

La comédienne n'a pas pu dire grand-chose sur son personnage. On sait qu'elle tourne mardi matin en compagnie de Ludivine Reding et qu'elle sera de plusieurs épisodes, mais, outre cela, elle est restée très très vague.

« Ce qui est le fun avec STAT, c'est de découvrir ce qui arrive aux personnages », disait-elle à l'animateur qui tentait de lui tirer les vers du nez.

« Julie Perreault est super bonne à la réalisation », a-t-elle aussi indiqué. « En fait, je rigolais, parce qu'à un moment donné, je suis allée sur le lit, puis je les regardais et je me disais : "heille, je suis comme dans mon show pref!". J'étais comme rentrée dans la télévision. »

Évidemment, nous avons très très hâte de découvrir le personnage qu'interprètera Marie Soleil dans notre « show pref » cet automne!

STAT sera de retour en septembre prochain.

À noter que nous pourrons aussi aussi voir Marie Soleil Dion dans la série Un an plus tard, sur un sujet délicat qui risque de chavirer bien des parents. Tous les détails ici.