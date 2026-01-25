Cette actrice de STAT aura droit à son En direct de l'univers samedi prochain

Samedi prochain, le 31 janvier, France Beaudoin recevra sur son plateau la comédienne de STAT, Ludivine Reding.

D'ailleurs, certains de ses acolytes de la série de Marie-Andrée Labbé pourraient bien être présents, à commencer par ses anciens prospects dans la fiction, Lou-Pascal Tremblay et Anglesh Major.

On peut aussi s'imaginer que son ancien partenaire de jeu de Fugueuse, Jean-François Ruel (Yes Mccan), viendra chanter pour elle.

Son amoureux, le comptable Antoine Bibeau Laforce, pourrait aussi faire une apparition, même s'il n'est pas le plus grand amoureux des évènements glam et des tapis rouges.

Son meilleur ami, le comédien Dominik Dagenais, ne manquera certainement pas d'y être, tout comme son père Sébastien Reding et son frère, Godefroy.

Cette passionnée des voyages et amoureuses des chiens saucisses saura nous divertir avec son univers qu'on s'imagine pimpant.

Ne manquez pas le En direct de l'univers de Ludivine Reding, le samedi 31 janvier à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

À noter que cette émission sera la dernière avant la pause de deux semaines pour les Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026. En direct de l'univers sera de retour le 28 février.