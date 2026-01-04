Cet ex-académicien participera à Big Brother Célébrités cet hiver

C'est ce soir qu'était donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de Big Brother Célébrités, avec une édition spéciale des Gérants d'estrade. Pour cette occasion, Marie-Josée Gauvin et Martin Vachon accueillaient pour la première fois le panel d'analystes sur le plateau.

Chaque semaine, Coco Belliveau, Sinem Kara, Daniel Savoie et Mona de Grenoble se relaieront pour analyser le jeu des candidats de la saison, avec leur point de vue d'anciens joueurs.

L'épisode des Gérants d'estrade aura également été pour les téléspectateurs de découvrir des images exclusives de la nouvelle maison. Martin Vachon s'y est infiltré et nous aura offert de révélatrices prises de vues. Premier constat, outre la beauté de la demeure, il aura été possible d'apercevoir une multitude de serrures et de boîtes cadenassées. À quoi serviront-elles?

Quoi qu'il en soit, les téléspectateurs ont eu le privilège de découvrir l'identité d'une seconde célébrité, qui participera à l'aventure cet hiver. Comme nous l'avions deviné lors des indices distillés par Marie-Mai, c'est William Cloutier qui fera son arrivée dans la maison des alliances et des trahisons.

Pour rappel, celui-ci avait remporté l'édition 2021 de Star Académie. D'entrée de jeu, le chanteur affirme :

« J'ai peur, mais je pense que c'est un beau moteur la peur. C'est avec ça que j'entame tous les défis dans ma vie. Je me dis si j'ai peur, j'y vais avec la peur et advienne que pourra. »

Il révèle ensuite comment il appréhende son entrée dans l'aventure, à une semaine du grand départ :

« Je suis excité! Je pense que je suis excité de me lancer sans filet. Comme je l'ai dit un peu, d'accepter ce lâcher prise-là. Pour mes 30 ans, j'avais le goût d'une expérience comme ça, immersive qui fait réveiller plein de bibittes en moi. »

L'ouverture des portes de la nouvelle maison de Big Brother Célébrités aura lieu dimanche prochain, dès 18 h 30 sur les ondes de Noovo. C'est à ne surtout pas manquer!

Par ailleurs, les fans de la téléréalité seront heureux d'apprendre qu'une semaine spéciale BBC se tient cette semaine à Un souper presque parfait. Tous les détails ici.