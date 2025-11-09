Cet animateur chevronné aura droit à son En direct de l'univers samedi prochain

À la fin du mois de septembre, France Beaudoin s'est présentée dans le studio radiophonique de Tout un matin pour inviter Patrick Masbourian à participer à En direct de l'univers.

« J'attendais pu d'invitation, mais ça me fait tellement plaisir », a-t-il indiqué à l'animatrice.

Il a notamment dit ce matin-là que sa chanson d'amour actuelle était « Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai » de Francis Cabrel. Précisons que Patrick fréquente Marie-Luc depuis 14 ans maintenant et, tout récemment, celle-ci l'a demandé en mariage. Ensemble, ils ont cinq enfants.

La première chanson dont il a le souvenir est « La bohème » de Charles Aznavour et il écoutait du gangsta rap et du métal dans son premier appartement sur la rue Laurier Est. Comme univers diversifié, ça promet!

On peut s'attendre à ce que des collaborateurs de Tout un matin soient présents et peut-être certains visages connus d'anciens projets auxquels il a participé et qui l'ont aidé à se propulser, comme Marc Labrèche pour La fin du monde est à sept heures ou Patricia Paquin pour représenter ses années à Flash.

Ne manquez pas le En direct de l'univers de Patrick Masbourian ce samedi 15 novembre à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.