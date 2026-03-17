C'est elle qui interprètera l'autre victime de Valérie Murphy dans Alertes

La semaine dernière dans Alertes, on comprenait que Valérie Murphy (Julie Ringuette) pourrait avoir fait plus d'une victime, après une conversation entre Stéphanie Duquette (Sophie Prégent) et l'un de ses collègues gradés. Ce faisant, la capitaine s'est mise en tête de retrouver cette femme pour comprendre son histoire.

Cette semaine, on retrouvera donc Stéphanie Duquette à Val-Dor, alors qu'elle poursuit son enquête, persuadée que Valérie Murphy l'a droguée pour obtenir son poste à la tête de l'Escouade Cerbère. Les téléspectateurs sont du même avis qu'elle.

Elle ira donc à la rencontre de Magalie Parenteau, une piste qui pourrait s'avérer fructueuse.

Dans la peau de ce nouveau personnage, on retrouve Mahée Paiement (voir ses photos ici).

C'est un plaisir de la retrouver dans un personnage qui l'amènera à jouer des scènes plus dramatiques. D'emblée, on constatera que celle-ci sera récalcitrante à raconter son histoire. Va-t-elle finir par aider la capitaine Duquette?

Comme on vous l'annonçait récemment, cette histoire est loin d'être terminée. Lisez notre entrevue avec Julie Ringuette et Benoît McGinnis à ce sujet ici.

Alertes se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de TVA et sur TVA+.