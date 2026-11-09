Ces quatre personnalités risquent d'être écorchées au Bye Bye 2026

Bon an, mal an, le Bye Bye est l'occasion rêvée pour les Québécois de se retrouver devant la télé pour souligner les précédents mois écoulés. Entre controverses et états d'âme assumés, les personnalités d'ici n'ont pas manqué d'inspiration pour faire parler d'elles.

En ce sens, nous nous sommes amusés à tenter de deviner quelles pourraient être certaines des têtes de turc des comédiens du Bye Bye 2026, qui sera diffusé très bientôt...

Isabelle Huot

Il est évident que les producteurs du rendez-vous de fin d'année ne laisseront pas de côté une controverse aussi juteuse que celles des bananes d'Isabelle Huot. Pour rappel, de passage à Rythme FM, Isabelle avait conseillé de ne manger qu'une demi-banane par jour, déclenchant un tollé pas possible dans les médias. On verrait bien une Anne Dorval ou une Sinem Kara reproduire le moment, qui restera longtemps gravé dans les annales culturelles!

Paul St-Pierre Plamondon

À chaque année, la politique occupe une grande place au Bye Bye et on ne verrait pas pourquoi l'édition de cette année ferait exception, d'autant plus que des élections provinciales ont été menées. Depuis son entrée au pouvoir en octobre, le Premier ministre a pris une série de décisions et de déclarations qui ont fait jaser, donnant assurément beaucoup de matière à l'équipe du Bye Bye!

Céline Dion

Un retour plus qu'attendu après six ans d'absence de la scène, de nouvelles chansons populaires, une tournée réunissant chaque soir plus de 40 000 personnes... Il n'y a pas à dire, Céline Dion a été au coeur des discussions cette année. Chaque jour, Céline apparaissait à l'entrée de l'hôtel Royal Monceau, saluant ses fans provenant du monde entier, ce qui pourrait bien constituer le squelette d'un futur sketch...

Angine de Poitrine

La formation musicale du Saguenay a attiré l'attention cette année en sortant de l'ombre de façon spectaculaire, rencontrant un succès mondial inattendu. Lors de leur passage à Tout le monde en parle, ils ont provoqué un tsunami de réactions sur les réseaux sociaux, qui avait même forcé Guy A. Lepage a fait une sortie publique. Puis, en fin l'année, le duo Khn et Klek ont remporté pas moins de neuf trophées ADISQ. Difficile de s'imaginer que l'équipe du Bye Bye passera sous le silence le picoté noir et blanc de la formation de rock microtonal.

Le Bye Bye 2026 sera diffusé sur ICI Télé dès 23 h le 31 décembre prochain.