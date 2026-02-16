Ces deux comédiens connus se joignent à la nouvelle cause dans Indéfendable

Ce lundi, une nouvelle cause s'enclenche dans Indéfendable et pas n'importe laquelle. On y retrouvera le comédien David Savard, dans un rôle pour le moins inquiétant.

Il ne sera toutefois pas seul à l'écran, puisqu'il donnera la réplique à deux comédiens bien connus.

Alors que David Savard interprétera Paul Beaulac, un homme à tout faire qui mène une vie étonnante la nuit, il jouera en compagnie d'Anie Pascal (voir sa photo ici) et Éric Hoziel (voir sa photo ici), qui interpréteront un couple de retraités.

On peut d'ailleurs les voir dans l'extrait ci-dessous.

Ce sera un plaisir de les redécouvrir dans ce contexte différent.

Parions que l'autrice Izabel Chevrier arrive à nouveau à nous surprendre avec cette histoire glauque.

Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA et sur TVA+.

Découvrez ici quand la quatrième saison de la quotidienne prendra fin ce printemps.