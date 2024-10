Ces deux candidats d'OD Mexique ont eu des rapprochements dans la maison des exclus

Lors de leur visite au balado de Rémi Desgagné, Truth or Drink, Maxime et Julianne ont avoué avoir eu des rapprochements dans la maison des exclus.

« On a couché ensemble. On a vécu ça, c'était super cool, c'était réciproque, c'était agréable. C'est arrivé entre deux et cinq fois. Le lit faisait un peu de bruit, c'était difficile. Il y avait la nounou, Bilal, qui écoutait la tv », avoue Maxime.

« Quand on a eu des rapprochements, on ne se connaissait pas tant que ça. On avait une vision positive de "each other". C'est encore le cas, mais là, on réalise que nous ne sommes pas un match à l'extérieur », enchaîne Julianne.

Elle ajoute : « Je l'ai dit : il est plus chasseur que cueilleur et il a des petites mains, mais il sait s'en servir! ».

Dans cette entrevue à Truth or Drink, Julianne a aussi avoué qu'elle aurait été intéressée à rencontrer Carl à l'extérieur d'OD, mais celui-ci n'était pas intéressé, semble-t-il. Elle admet aussi que Cath F. l'a fait se questionner sur son orientation sexuelle : « Je me suis demandée si j'étais bi », dit-elle, sans filtre.

