Julianne n'a pas beaucoup aimé l'image d'elle dépeinte dans OD Mexique

Julianne a quitté l'aventure OD Mexique dimanche dernier après une élimination où les garçons étaient invités à protéger, les uns après les autres, une fille de l'élimination.

« Moi, j'étais vraiment prête à partir. Ma valise était faite et je l'avais dit aux filles : si je ne suis pas dans l'enveloppe, je m'en vais pareil. Je donne ma place à la fille qui est éliminée. En plus, les gars, ils le savaient. S'ils m'avaient gardée, ça n'aurait pas été parce qu'ils voulaient me garder, mais parce qu'ils voulaient faire un show », nous confie-t-elle.

J'aurais trouvé que c'était un peu un manque de respect de me garder là comme une plante verte juste pour la game. Je n'aurais pas voulu ça.

Julianne n'a pas nécessairement aimé l'image qu'Occupation Double a dépeinte d'elle. « C'est sûr que je n'aime pas l'image présentée. Je ne suis pas là souvent et on dirait que je suis juste là dans des punching lines que je n'aime pas trop. C'est sûr que je suis déçue, mais on est tous déçus de nous à un moment ou à un autre en regardant l'émission. »

Le moment le plus désolant pour elle a été lorsqu'elle a dit que Michaël n'était pas assez « mâle » : « J'ai l'impression qu'on n'a pas vu mes couleurs avant. On n'a pas vu ma personnalité. Le monde s'est basé sur ça pour me définir comme une fille qui n'est pas trop réfléchie, qui drop des bombes. »

« On en avait parlé entre filles. Je pense que la prod savait un peu c'était quoi mon opinion. Je tournais autour du pot [lors du souper] et je disais qu'il manquait de drive. Elle [Alicia] continuait de renchérir. À un moment donné, je l'ai juste sorti : "il n'est pas assez mâle." J'aurais dû continuer de tourner autour du pot. C'est sûr que j'ai regretté. On ne le voit pas dans l'émission, mais à la fin du souper, j'ai demandé si je pouvais prendre une ou deux minutes pour dire que je regrettais d'avoir dit ça et que je me sentais mal. »

« Il y a une histoire à raconter. Il faut que ça soit sensationnel. Ce qui m'a dérangée le plus, ce n'est même pas mon commentaire. Je l'assume, c'est sorti de moi. Je sais que c'est monté. Mais c'est de voir, après ça, dans la maison des gars comment ça a été reçu, alors que j'avais fait une intervention à la fin du souper. Je l'avais dit que j'étais déçue de mon commentaire. Ils l'ont entendu, mais ils n'ont rien retenu. Je trouve ça plate d'avoir fait comme une tempête dans un verre d'eau avec mon commentaire. »

Je suis plus posée et plus réfléchie que ça. J'avais pris la peine de revenir là-dessus. Je trouve ça cheap.

« En plus, Mich s'en foutait. Il se sentait mal que ça ait eu un impact aussi négatif sur mon aventure. Lui avait compris un peu ce que je voulais dire. Ça lui passait dix pieds par-dessus la tête. »

Entrer en milieu d'aventure a été un désavantage considérable pour Julianne. « Quand tu rentres, il faut tellement que tu t'adaptes à plein de choses. Il faut que tu t'adaptes aux caméras, à la prod, aux filles, à comment tu te sens, c'est stressant. Tu arrives au beau milieu d'un film et tu ne sais pas tout ce qui s'est passé avant. Il faut que tu essaies de comprendre un peu où l'histoire est rendue. Tu es tellement préoccupée, tu as tellement d'émotions mélangées que tu n'es même pas capable d'être en mode dating. Mais, même si j'avais été en mode dating dès mon arrivée, j'avais plusieurs prises au bâton parce que les gars connaissent tellement les filles, surtout cette année dans un contexte de maison mixte, que c'était presque impossible. »

Même si Félix semble vouloir « switcher » pour retourner vers Cath F., Julianne croit encore au potentiel de son couple avec Solène. « Solène, c'était ma best friend dans l'aventure. On s'est connues à l'extérieur des caméras. Je pense vraiment que Félix, c'est son genre de gars. Elle était vraiment là pour trouver l'amour. Je pense qu'elle va tout mettre à sa disposition pour que ça fonctionne. Je pense que Félix, c'est le plus stratégique. Il aurait pu continuer avec sa tête, mais je pense qu'il a été un peu déboussolé par l'arrivée de Solène. Je pense que leur mode de vie fit. Lui aussi était là pour rencontrer l'amour. J'y crois à ça, moi. »

OD Mexique est diffusé du dimanche au vendredi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.