OD Mexique : Maxime règle des comptes avec Julianne dans la maison des exclus

Maxime a quitté l'aventure OD Mexique cette semaine, à la suite d'une élimination surprise.

Le propriétaire de restaurant de Sherbrooke nous disait que, dans la maison des exclus, il avait dû régler des comptes avec Julianne.

« Ju et moi, on a comme eu un semblant de date aux 5 à 7 de clowns, quand les six nouveaux candidats étaient ensemble au début de la soirée. Je me suis un peu mis les pieds dans les plats à cette date-là, parce que j'ai comme démontré par mon non-verbal que je n'étais pas intéressé par Julianne ni Alix. J'ai comme l'impression que quand je ne suis pas dans le moment, ça paraît un peu trop. »

Il ajoute : « À OD, j'ai l'impression que j'ai fermé mes portes trop rapidement. Je pense qu'Alix et Julianne l'ont senti beaucoup, parce que je n'étais pas vraiment présent dans la conversation. Je ne semblais pas intéressé et je n'étais pas intéressé. Ç'a joué contre moi un peu. Je me suis mis les pieds dans les plats dans ce petit moment-là avec Alix et Julianne, parce qu'elles ont pu comprendre que j'étais all-in sur Maude, alors que, oui, j'ai dit des choses, mais j'étais vraiment all in de rencontrer tout le monde parce que je prends mon temps dans la vie, et j'ai l'impression qu'il m'aurait fallu plus de temps que des 5 à 7 de 45 minutes pour rencontrer ces gens-là. »

Ce qu'il aurait appris sur lui pendant son aventure à OD Mexique? « Je pense que quand je rencontre une fille, c'est peut-être un peu mieux que je lui pose des questions et que je pratique un peu mes aptitudes de dating au lieu de la passer en entrevue, mettons. »

Comme Julianne, Maxime croit que Félix et Solène se rendront loin dans l'aventure. « S'ils se donnent une vraie chance, je pense qu'ils ont une bonne chance en finale », dit-il.

À noter que Maxime nous a beaucoup fait rire avec sa métaphore pour le jeu de Félix, Raph et Bilal.

Ce sont des candidats qui sont comme la coriandre aux yeux du public : tu les aimes ou tu ne les aimes pas.

