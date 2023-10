Ces danseurs sont les chouchous de Jean-Marc cette saison à Révolution

Couronnés gagnants de leur duel dans le sixième épisode, André et Sofia, les plus jeunes participants de la compétition, sont les danseurs chouchous de Jean-Marc. Vous aimeriez aussi : ces danseurs de jive se sont qualifiés 7e au monde.

« On commence vraiment la phase entonnoir. [En référence aux Face-à-face] Déjà, c'est un peu compliqué de les séparer. Et plus que jamais cette année, on a essayé d'opposer des styles qui étaient similaires, au lieu d'aller dans des contradictions. »

L’épisode de ce dimanche n’était pas non plus de tout repos pour les cœurs sensibles.

Un sauvetage

Le premier Face-à-face affrontait les duos DIFFO, contre Richard et Laura. Les premiers ont remporté par leur originalité distinguée, leur style entrecoupé d’une bonne dose d’humour, mais le maître a utilisé son sauvetage sur ses adversaires. Il refusait de laisser partir les partenaires de ballroom, déjà champions du monde. Jean-Marc Généreux a justifié son choix en exprimant : « Vous êtes de futurs gagnants ! Techniquement, ils sont intouchables. Je ne peux pas vivre dans Révolution saison 5 sans eux. »

Une première en cinq saisons

Deux participantes et grandes amies (sans que l’équipe en ait connaissance au moment de leur décision de les opposer), Gabrielle Boudreau et Isabelle Sue, ont elles aussi offert un moment poignant aux juges et à l’ensemble du Québec, moment qu’on ne pouvait passer sous silence. Les artistes contemporaines, refusant de s’affronter, se sont résolues à une méthode de partage qui leur ressemble davantage. « On voulait raconter la même histoire et vraiment surprendre les maitres. On va danser sur la même chanson », précisaient-elles avant leur numéro.

Les maitres ont crié en réalisant ce qui se tramait sur scène : « Il se passe quoi ? On peut m’expliquer ? », « C’est supposé être un face-à-face. », « C’est tellement audacieux. ».

L’étreinte sincère suite à leur combat collaboratif et la preuve d’une si grande preuve de solidarité ont fait essuyer une larme à Lydia Bouchard et à Mel Charlot. Ok, à nous aussi, on l’avoue.

Révolution nous tient en haleine

« C’est quoi qui se passe! » : la réaction de Jean-Marc Généreux dans l’émission résume bien notre épatement face à l’ultime bataille de la soirée, entre Sean et Sébastien. La production nous laisse sur notre faim, comme on ne saura qui remporte le duel qu’au cours du prochain épisode. À suivre !

