Ces ambassadrices bien connues réunies pour une grande cause qui touche les femmes

Ce jeudi avait lieu l'ouverture officielle de la première Maison Rose en Amérique du Nord, chez nous, à Montréal, en présence de resplendissantes ambassadrices que vous connaissez bien.

En effet, la porte-parole, Anick Lemay, de même que les ambassadrices Ingrid Falaise, Geneviève Everell, Varda Etienne, Lolitta Dandoy, Vanessa Destiné, Marie-Christine Leblanc, Sophie Reis et Stéphanie Drolet, étaient présentes pour souligner l'ouverture et l'importance de ce lieu, dédié aux aux femmes aux prises avec le cancer du sein et leurs proches, offert par la Fondation cancer du sein du Québec.

Située au cœur de Montréal, à proximité des grands établissements de santé, la Maison Rose a élu domicile au 1111, avenue Laurier Ouest. Il s'agit d'un concept novateur inspiré d'un modèle européen qui a fait ses preuves. « L'idée de mettre sur pied un lieu de soutien pour les personnes atteintes de cancer du sein mijotait depuis un certain temps », explique Karine-seult Ippersiel, présidente directrice générale de la Fondation. « C'est en visitant la Maison RoseUp de Paris, en France, et en constatant le rôle important que cet endroit joue dans la vie des personnes atteintes du cancer du sein que le projet a réellement pris forme. »

La mission de la Maison Rose reflète celle de la Fondation cancer du sein du Québec, soit être là avant, pendant et après le cancer du sein. Une mission essentielle quand on sait qu'au Québec, il s'agit du cancer le plus fréquent chez la femme : en effet, une femme sur huit en sera atteinte au cours de sa vie et, en moyenne, quatre Québécoises en meurent chaque jour.

Notons aussi que 16 % des cancers du sein sont diagnostiqués chez des femmes de 50 ans et moins.

« Quand une personne est atteinte du cancer du sein, le système de santé est là pour prendre en charge ses traitements et son rétablissement », explique Anick Lemay, porte-parole de la Maison Rose. « Mais pour avoir été dans cette situation, je sais que les personnes qui passent à travers cette épreuve sont aussi à la recherche de conseils et de ressources qui vont bien au-delà de l'aspect médical, qu'il s'agisse d'alimentation, de gestion du stress ou encore de mieux-être au quotidien. La création d'un établissement comme la Maison Rose vient ainsi répondre à un besoin bien réel. »

Anick Lemay, qui est maintenant en rémission, avait documenté son expérience avec la maladie de manière tout à fait touchante. Plus récemment, la femme d'affaires Geneviève Everell et l'animatrice Marie-Christine Leblanc ont aussi raconté leur épreuve avec le cancer du sein.

En outre, les personnes qui fréquentent la Maison Rose peuvent obtenir une foule de services gratuits, dont des conseils personnalisés offerts par des professionnels, des ressources fiables pour mieux comprendre la maladie et ses impacts, ainsi que des activités qui leur permettent de continuer à avancer et à vivre pleinement. On y propose des services variés, dont de l'accompagnement psychologique, des ateliers créatifs, des conférences ainsi que des groupes de soutien.

Pour en savoir plus sur la Maison Rose et pour consulter sa programmation, visitez le site

Il nous reste maintenant à souhaiter que d'autres Maisons Roses voient le jour, dans d'autres régions du Québec. Parce que cette solidarité bienvenue, en temps de crise, est aussi belle que nécessaire.