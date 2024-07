Genevieve Everell donne de ses nouvelles : « Je me bat, je me soigne »

L'entrepreneuse Genevieve Everell a annoncé en janvier dernier être atteinte d'un cancer du sein alors qu'elle attendait son deuxième enfant.

Depuis, elle a donné naissance à sa fille et a commencé ses traitements contre le cancer.

Samedi, bien que réaliste, elle s'est faite encourageante pour la suite. Dans un magnifique message sur les réseaux sociaux, la femme d'affaires s'adresse à son conjoint, l'humoriste Nicholas Lavoie.

« Parce que c’est déjà tellement un défi d’être parents, ajoute à ça, un petit cancer en prime …. Jnous trouve beaux et fort mon amour ! La vie continue, notre bb grandit , Malcolm aussi, notre complicités et notre amour aussi et le plus important c’est que ma masse, elle, elle est rendu tellement petite qu’on y voie que des fragments au IRM ! 😭😭😭😭

Encore un prochain mois difficile mon amour, un DERNIER traitement invasif mon chéri et tranquillement une nouvelle vie nous attend !

J’ai pas envie de dire , la vie d’avant , puisque je réalise qu’il y a , la vie d’avant la maladie et celle d’après , mais selon moi encore plus belle, belle parce qu’elle est à tes côtés, mais aussi parce que je réalise qu’elle est fragile cette vie!

Je me bat, je me soigne, ensuite je vais prendre soin de ma forme, ma santer, pour être là le plus longtemps avec toi et les enfants, la famille et nos merveilleux amies ( allô @stephtremblay04 )

Merci de passer à travers tout ça directement avec moi, c’est toute qu’une brique 🧱 mais tu es pas mal manuel mon bel amour, avec ses briques là, on va ce bâtir quelques chose d’encore plus solide.

Je t’aime 🫶🏼 »

Genevieve Everell est définitivement un exemple de courage et de positivité. Merci d'être ce modèle sain et inspirant.