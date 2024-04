L'animatrice Marie-Christine Leblanc annonce une bien triste nouvelle

L'animatrice Marie-Christine Leblanc, à la barre des émissions Québec par coeur puis Pleins feux sur Québec depuis plusieurs années, annonce aujourd'hui une bien triste nouvelle.

Celle-ci confirme avoir reçu un diagnostic de cancer du sein, une nouvelle qui l'a évidemment fortement ébranlée.

Elle partage la nouvelle sur ses réseaux sociaux, avec raison émotive.

Elle écrit : « lI n’y a pas vraiment de façon d’annoncer ça. J’ai cherché les mots. Ceux qui auraient peut-être le pouvoir d’atténuer la peine. Ceux qui pourraient faire passer l’angoisse. Je ne sais pas le dire autrement.

J’ai le cancer du sein.

Présentement, c’est un peu le brouillard dans ma tête. J’ai le diagnostic mais pas encore le plan qui suivra la chirurgie prévue dans quelques jours.

Oui je sais, tu as des questions. C’est normal. J’en ai, moi aussi, plein mais des réponses, un peu moins.

Pourquoi je t’en parle? Pour moi d’abord. Parce que je trouve difficile de l’annoncer au compte goutte. Un nuage gris qui se dépose sur chaque conversation. Parce que je dois aussi commencer à l'accepter. Aujourd’hui, je n’ai pas envie de répondre à la question comment ça va parce que la vérité c’est que je ne le sais pas comment je vais.

J’ai peur. De tout ce qui va suivre.

J’ai écrit et réécrit ce texte plusieurs fois. Je me suis demandée si j’allais le publier. J’ai changé d’idée. Et encore.

La vérité, c’est aussi que j’excelle depuis toujours dans le prendre soin des autres et un peu moins dans le prendre soin de moi.

Jusqu’à présent, je rencontre de magnifiques humains sensibles et doux dans les salles qui me guériront.

Et j’ai de la chance, je suis bien entourée. Même si, je me cache un peu quand ça va moins bien.

Tu auras sûrement des bons mots, les bonnes statistiques, les expériences des autres à raconter. Parce qu’on ne sait pas trop quoi dire dans ces moments là.

Cette fois, c’est mon histoire. J’écrirai les chapitres une page à la fois. J’ai besoin de vivre chaque parcelle de cette aventure, des joies aux peines, de la colère à l’angoisse. Parce qu’il faut bien l’avouer, le cancer est autant, sinon plus, dans ma tête que dans mon sein. Il prend de la place, beaucoup. J’ai perdu l’équilibre. Je dois revenir à l’essentiel. Vivre chaque journée. Aimer entièrement. Penser un peu à moi.

Je ne sais pas si j’aurai l’envie et la force de raconter ici.

Je me donne le droit d’y aller petit à petit 🩷 »

Voyez sa publication complète ci-dessous.

Nous envoyons à Marie-Christine nos plus sincères voeux de prompt et complet rétablissement et lui envoyons aussi toutes les ondes positives du monde pendant cette difficile épreuve!