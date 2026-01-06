Ce talentueux comédien arrive dans Alertes et devient rapidement suspect

Il semble que 2025 était l'année du comédien Jérémie Jacob. Après nous avoir fait rire aux larmes dans Big Brother : Le piège et nous faire froncer les sourcils dans Les armes, voilà que le comédien apparaîtra dès ce soir dans une autre série bien-aimée, Alertes.

En effet, celui-ci viendra interpréter un personnage pour le moins mystérieux, surnommé Viande noire, un tatoueur qui pourrait être impliqué dans la disparition d'une jeune femme.

Une mère éplorée, Nadia (Natalie Tannous), contacte l'escouade Cerbère après que sa fille de 16 ans, Nisrine (Wiam Mokhtari), soit disparue depuis deux jours. Nadia confie que sa fille a beaucoup changé depuis la mort de son père. L'attitude de Farid (Nour Shoukry) au sujet de la disparition de sa sœur surprend aussi les enquêteurs. Dominic conclura rapidement que Nisrine ne montre pas son vrai visage aux membres de sa famille. Qu'en est-il vraiment?

Dès le départ, vous mettrez en doute les propos de Viande noire, jusqu'à ce qu'il réussisse à vous amadouer. En ce sens, Jérémie Jacob offre encore une performance formidable, s'imposant comme un excellent comédien capable de tout jouer.

Cette nouvelle intrigue s'étendra sur plusieurs épisodes, comme c'est la coutume dans Alertes!

Pendant ce temps, Lily-Rose et Renaud (Mylène St-Sauveur et Frédéric Pierre) feront les démarches pour devenir famille d'accueil et cela créera certaines frictions dans le couple.

Enfin, une nouvelle personne se joindra à l'escouade Cerbère et ce visage ne vous sera pas inconnu, bien au contraire. Est-ce que cette nouvelle arrivée sera vraiment positive? On continue d'en douter...

C'est à voir ce mardi à 20 h sur les ondes de TVA.