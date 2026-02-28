Accueil
Ce segment très touchant à En direct de l'univers d'Isabelle Brouillette fait mouche

« Tellement, tellement tendre ce moment. »

Viviane Audet et mère d'Isabelle Brouillette
Par Zachary Barde

Après une pause causée par les Jeux olympiques d'hiver, c'est en cette printanière dernière journée de février que France Beaudoin nous convenait à nouveau, pour la célébration musicale de l'univers de la comédienne Isabelle Brouillette.

Comme annoncé précédemment, Isabelle a connu de graves ennuis de santé récemment, un cancer du nez. Après des mois et des mois de traitements, l'épisode de la soirée a été à l'image de l'invitée : lumineuse et remplie de douceur.

L'un de nos moments coups de coeur, et qui a également su charmer le public à la maison, est au moment où la pianiste Viviane Audet fut introduite sur le plateau. La présence de l'artiste était tout indiquée; Isabelle indiquant que c'est sa musique qui l'a accompagné tout au long des traitements de radiothérapie, alors qu'elle était attachée à une table. Sa musique lui a donné de la force.

Avant que Viviane ne joue la pièce « Les galeries », Isabelle a rappelé l'importance de la musique dans les ailes de traitements dans les hôpitaux. Et France d'introduire « c'est parfait pour un garnissage maison ». Tous les ingrédients étaient donc réunis pour nous faire passer un sublime moment, très émouvant.

Pendant que Viviane jouait, derrière elle, on pouvait y aperçoit des aquarelles peintes par Isabelle elle-même. Puis, la mère d'Isabelle s'est amenée sur la scène, et a accompagné en voix la musique de la pianiste, avec un extrait du roman « Le monde sur le flanc de la truite » de Robert Lalonde.

Un clin d'oeil des plus touchants et rempli de lumière, pour souligner une période plus sombre pour Isabelle. Mentionnons au passage que l'épisode de la soirée a été marqué par la visite de sa fille sur le plateau, pour la surprendre. Les détails ici.

En direct de l'univers est présenté les samedis à compter de 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.

Informations complémentaires

