Ce segment très touchant à En direct de l'univers d'Isabelle Brouillette fait mouche

Après une pause causée par les Jeux olympiques d'hiver, c'est en cette printanière dernière journée de février que France Beaudoin nous convenait à nouveau, pour la célébration musicale de l'univers de la comédienne Isabelle Brouillette.

Comme annoncé précédemment, Isabelle a connu de graves ennuis de santé récemment, un cancer du nez. Après des mois et des mois de traitements, l'épisode de la soirée a été à l'image de l'invitée : lumineuse et remplie de douceur.

L'un de nos moments coups de coeur, et qui a également su charmer le public à la maison, est au moment où la pianiste Viviane Audet fut introduite sur le plateau. La présence de l'artiste était tout indiquée; Isabelle indiquant que c'est sa musique qui l'a accompagné tout au long des traitements de radiothérapie, alors qu'elle était attachée à une table. Sa musique lui a donné de la force.

Avant que Viviane ne joue la pièce « Les galeries », Isabelle a rappelé l'importance de la musique dans les ailes de traitements dans les hôpitaux. Et France d'introduire « c'est parfait pour un garnissage maison ». Tous les ingrédients étaient donc réunis pour nous faire passer un sublime moment, très émouvant.

Pendant que Viviane jouait, derrière elle, on pouvait y aperçoit des aquarelles peintes par Isabelle elle-même. Puis, la mère d'Isabelle s'est amenée sur la scène, et a accompagné en voix la musique de la pianiste, avec un extrait du roman « Le monde sur le flanc de la truite » de Robert Lalonde.

Un clin d'oeil des plus touchants et rempli de lumière, pour souligner une période plus sombre pour Isabelle. Mentionnons au passage que l'épisode de la soirée a été marqué par la visite de sa fille sur le plateau, pour la surprendre. Les détails ici.

En direct de l'univers est présenté les samedis à compter de 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.