La fille connue d'Isabelle Brouillette surprend sa mère à En direct de l'univers

Un moment très touchant.

Isabelle Brouillette
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Ce samedi, c'est la comédienne Isabelle Brouillette qui était de passage à En direct de l'univers. Après une année particulièrement éprouvante, où sa santé a été mise à rude épreuve, la soirée revêtait de savoureux airs de célébrations. Double dose de festivités s'il en est, il s'agissait également du retour en ondes de l'émission, après une pause de plusieurs semaines causée par les Olympiques.

Ainsi, plusieurs collègues et amis se sont succédé sur la scène du grand variété pour surprendre Isabelle, qui affichait un large sourire sur son visage du début à la toute fin de l'émission.

En outre, sa fille connue, née de sa précédente union avec Didier Lucien, lui a d'ailleurs fait une belle surprise, après le numéro d'ouverture. Après que la principale intéressée ait dévoilé que mère et fille s'échangeaient des listes de lecture, tout en partageant un amour commun pour la chanson, Lula Brouillette-Lucien s'est levée et s'est dirigée sur la scène pour s'attaquer à un gros morceau de la chanson francophone.

Et celle-ci n'y est pas allée de main morte pour surprendre sa maman, en relevant haut la main le défi d'interpréter « Tous les cris les S.O.S. » de Marie Denise Pelletier. Pari réussi! Quelle belle surprise!

Voyez une photo ci-dessous.

L'un des plus beaux moments de la soirée, qui aura été forte en émotions, aura été quand Émile Proulx-Cloutier s'est immiscé sous les yeux de son amie, pour entonner « Les bateaux », une chanson liée à son meilleur spectacle à vie.

Ce fut un moment très touchant, avec Édith Cochrane en toile de fond, en pyjama, alors que nous la voyions sur le sofa en train de simuler un appel à sa grande complice. « Allo, Isabelle, es-tu encore là? Parce que moi j’suis toute là. Pour toujours. »

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

Informations complémentaires

