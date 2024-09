Ce personnage de STAT déçoit grandement les téléspectateurs

À la fin de la saison dernière, nous apprenions que Jacob (Lou-Pascal Tremblay) avait accidentellement poussé le conjoint d'Emmanuelle (Suzanne Clément) par-dessus la rambarde de son appartement, causant sa mort.

Si les téléspectateurs aimaient beaucoup le personnage du jeune urgentologue prodige au printemps, sa cote d'amour auprès du public québécois a grandement diminué depuis les deux dernières semaines.

Sa façon de gérer la crise, en se cachant chez lui et en noyant ses peines et ses craintes dans l'alcool, n'a pas beaucoup plu aux internautes, qui auraient espéré qu'ils prennent ses responsabilités et admettent ses fautes publiquement.

Bien qu'Emmanuelle ne l'ait pas dénoncé aux autorités, le voir accepter de revenir à Saint-Vincent après les évènements s'avère déraisonnable, selon les fans de l'émission.

D'ailleurs, dans la bande-annonce du prochain épisode (que vous pouvez voir au bas de l'article), on constate que les crises de panique de la chef de l'urgence se multiplieront et qu'elle n'accueillera pas très bien le soutien de Jacob. On peut s'attendre à ce que la scène où Emmanuelle étranglera son collègue ait (enfin) lieu la semaine prochaine.

Voici quelques commentaires de téléspectateurs, outrés par le comportement de Jacob :

« Oh boy que ça va brasser entre Manu et Jacob i shit j’trouve ça irrespectueux de sa part d’y retourner »

« seigneur !!! Quel manque de respect de sa part de retourner à St-vincent! 😤 Il est deja chanceux qu'Emmanuelle n'aille rien dit a Alexis !!!!🤯 »

« Moi personnellement, il ose revenir à St-Vincent, mentir à Sophia, mentir aux policiers et accepter que sa mère passe pour responsable de la mort de François. Il veut qu’Emmanuelle le pardonne mais il continue de pas assumer ce qu’il fait. C’est innaceptable et il devrait faire une petite visite en prison. »

« Si Jacob était honnête, il irait à la police et raconter ce qui est vraiment arrivé et assumer la responsabilité et les conséquences de ses actes. Il croit qu’il s’en est sauvé. Le retour au travail va être tout croche. Manu va payer de sa santé. À mes yeux, il a perdu toute crédibilité. Dommage, je le percevais autrement. »

Rappelons qu'Antoine Bertrand fera son apparition dans STAT mercredi prochain. Apprenez-en plus sur son personnage ici.