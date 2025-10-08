Ce personnage de la première saison d'Indéfendable fait un retour cette semaine

Ce mercredi, les adeptes d'Indéfendable pourront renouer avec un personnage qui a fait son apparition dans les premiers épisodes de la série.

En effet, Pierre Poirier, interprété par Hubert Proulx (voir sa photo ici), fait un retour dans l'intrigue, dans un contexte pour le moins étonnant. Nous ne vous en dirons pas plus, pour ne pas brimer votre plaisir d'écoute.

On se souviendra que Pierre Poirier avait été accusé de meurtre dans la première saison de la quotidienne, une histoire qui s'était soldée par un verdict de non-responsabilité criminelle et par un séjour dans un institut psychiatrique.

C'est plutôt le docteur Charbonneau, joué par Christian Bégin, qui était devenu le méchant de cette affaire, un homme qui avait agressé sa fille et manipulé tout le monde autour de lui.

C'est un véritable bonheur de renouer avec le talentueux Hubert Proulx dans ce contexte et vous verrez que son apparition arrive comme un véritable baume!

C'est à voir dans la quotidienne Indéfendable, présentée du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.