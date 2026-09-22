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Ce personnage antipathique fait un retour dans Indéfendable

Encore une fois, ça promet!

Indéfendable
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Alors que la cinquième saison d'Indéfendable bat son plein, laissant toujours en suspens le sort de Maxime Dubois (Mathieu Baron), la production présente de nouvelles causes et de nouveaux personnages pour nous les raconter.

Par contre, cette semaine, ce seront deux personnages que vous connaissez déjà, qui sont particulièrement antipathiques, qui feront leur retour. Et ça ne sera pas de tout repos!

En effet, ce mardi, vous retrouverez le juge Biron, le père de l'avocate Sandra Biron (Marie-Laurence Lévesque), dont vous aviez fait la connaissance la saison dernière dans des scènes de cour marquantes. Celui-ci est bien sûr interprété par Jean-Pierre Bergeron (voir sa photo ici), qui excelle à jouer cet homme impitoyable. Vous pourrez assister à des échanges père-fille, hors du tribunal, qui feront la lumière sur leur contexte familial.

Le lendemain, soit le mercredi, ce sera au tour de l'avocat Me Maxence Blois de faire son retour, toujours joué par le talentueux Tom-Éliot Girard (voir sa photo ici). On se souviendra que Maxence a été stagiaire pour le cabinet Lapointe-Macdonald-Nolin, de manière très brève, avant d'être mis à la porte en raison de son attitude problématique. Depuis, il a réussi à passer son barreau pour devenir officiellement avocat. Il affrontera donc Mélodie en cour cette semaine.

Par le fait même, vous ferez la rencontre du Directeur des poursuites criminelles et pénales, en gros le patron des Couronnes, Me Paul Bouchard, un homme pas particulièrement avenant et qui n'a pas la langue dans sa poche. Celui-ci est interprété par Normand Gougeon (voir sa photo ici). Vous le verrez interagir avec Me Biron et Me Maxence Blois, qui ne semblent pas l'avoir particulièrement en affection.

C'est à ne pas manquer cette semaine dans Indéfendable, qui se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.

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