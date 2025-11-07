Ce documentaire choc de Marie-France Bazzo va faire des vagues : Un artiste annulé témoigne

C'est le 10 novembre prochain que Télé-Québec diffusera sur ses ondes le documentaire explosif de Marie-France Bazzo, Le grand retour des annulés. Dans cette proposition polarisante, l'animatrice s’intéresse au phénomène de l’annulation et à ce qui survient ensuite.

Animée par le désir de comprendre, Marie-France Bazzo s’interroge : qu’est-ce que la culture de l’annulation? Qui détient le droit d’annuler quelqu’un, et pour combien de temps? Et surtout, qu’est-ce que cela révèle de notre société? Voilà des questions qui ne pourraient être davantage d'actualité.

Voyez la bande-annonce ci-dessous, ainsi que des images.

Pour l'occasion, celle-ci s'est entretenue autant avec des personnalités qui ont été annulées de la sphère publique qu'avec des personnes qui ont mené à l'annulation de ces personnes. L'auteur-compositeur-interprète Bernard Adamus, disparu des projecteurs en 2020 après avoir fait l'objet de dénonciations pour comportements inappropriés, témoigne à visage découvert.

Plus précisément, Bernard Adamus a fait l'objet d'allégations d'inconduites sexuelles, ce qui lui a valu de perdre sa maison de disques, Dare to Care, en 2020. Peu de temps après, le président de Dare to Care, Eli Bisssonnette, démissionnait en étant pointé du doigt pour avoir protégé le chanteur, alors que des rumeurs couraient depuis longtemps à son sujet. Bernard Adamus n'a jamais été accusé devant la justice.

On peut évidemment compter sur Marie-France Bazzo pour lui poser les vraies questions. On peut d'ailleurs l'entendre dire : « Quand je regarde des articles qui sont sortis à l'époque, ce n'est pas clair ce que tu as fait. »

C'est d'ailleurs à ce projet que Guillaume Lemay-Thivierge a refusé de participer. « Je ne veux pas devenir une personne qui représente la cancellation au Québec... », indique-t-il au téléphone, à l'animatrice qui espérait pouvoir s'entretenir avec lui. Elle nous parlait de ces pourparlers difficiles qui ont achoppé ici.

Le retour devant la caméra et sur scène de personnalités qui ont commis des fautes, comme c'est le cas d'Éric Lapointe récemment, ne peut laisser personne indifférent et Marie-France Bazzo s'assure de couvrir le sujet de long en large, en tendant le micro à tous les partis impliqués. La rédemption de ces artistes qui ont été dénoncés publiquement avec vigueur est-elle possible, voire souhaitable?

« Je pense que des ponts doivent se tendre dans la société et je pense qu’il faut écouter toute la détresse des victimes, mais il faut voir aussi ce que ça fait comme société que d’annuler à répétition. Donc, je trouve que c’est légitime d’entendre différents points de vue. De les questionner, mais de les entendre », dit l'animatrice.

Elle nous parlait de sa démarche délicate dans une entrevue à lire ici.