Ce craquant candidat de Quel talent! est le frère d'un comédien connu

Ce mercredi à Quel talent!, quelques artistes ont réussi à accéder à la prochaine étape de la compétition. Parmi ceux-ci, on retrouvait Joseph Boonen, un jeune auteur-compositeur-interprète, qui a proposé un numéro particulièrement réjouissant et irrésistible.

Celui-ci a proposé l'une de ses compositions, la chanson « Névrose », écrite à propos d'une peine d'amour.

Les juges n'ont pas tardé à lui faire de nombreux compliments, dont Serge Denoncourt qui lui a dit : « Tout ce qu'on a vu là, c'est juste le début de bien des affaires! »

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'un avenir prometteur se dessine pour ce sympathique artiste, au charisme évident et à la vision artistique accrocheuse.

Écoutez sa chanson dans la vidéo ci-dessous.

Saviez-vous que Joseph Boonen est le grand frère d'un comédien connu?

En effet, son frère, Thomas Boonen (voir ses photos ici), est apparu dans de nombreuses séries très populaires dans les dernières années. Plusieurs l'associeront d'emblée à la série L'échappée, où il s'est fait connaître en interprétant un délinquant.

Par la suite, on a pu le voir dans Toute la vie, FEM, Le dernier des monstres et dans STAT en 2022. Dans ce dernier projet, il incarnait Mathias Leduc, un jeune homme qui a fini par être arrêté pour tentative de meurtre et possession d'arme.

Chose certaine, le talent court dans cette famille et les parents doivent être bien fiers de leurs fistons!

Nous souhaitons à Joseph un avenir lumineux en musique, avec l'aide de Quel talent!... ou pas!

La compétition Quel talent! se poursuit du lundi au jeudi sur les ondes de Noovo.

Les auditions se terminent cette semaine, puis les téléspectateurs pourront assister aux réévaluations, permettant aux candidats sélectionnés de présenter un nouveau numéro. Quel est votre coup de coeur jusqu'à maintenant?