Ce comédien qu'on a vu dans Indéfendable cette semaine a un papa très connu

Cette semaine, dans Indéfendable, nous suivions l'histoire d'un jeune hockeyeur, Eddie (Miguel Bédard), qui avait battu un de ses compatriotes à l'extérieur de l'aréna après un match.

Sa mère, qui l'avait encouragé à en venir aux coups, était représentée en cour par Me Nolin (Julie Trépanier). Le jour du procès, le père d'Eddie s'était présenté au palais de justice pour soutenir son garçon.

Le comédien qui interprétait le personnage en question était nul autre que Jean-Pierre Lalonde, le fils du chanteur Pierre Lalonde, décédé en 2016.

Ce dernier a joué quelques petits rôles au cinéma et à la télévision, mais son métier principal n'est pas celui d'acteur, mais bien de courtier immobilier au sein de l'agence KW Urbain.

Cette semaine, nous avons pu voir le fils d'une autre personnalité importante du Québec dans Indéfendable. Tous les détails ici.