Ce comédien qui s'est fait plus rare dans les dernières années fait un retour à la télé

Tout comme nous, vous serez sans doute très heureux de retrouver le comédien Daniel Thomas (voir sa photo ici) après quelques années discrètes dans notre petit écran.

En effet, celui-ci arrive dans la nouveauté Dumas de Luc Dionne, dans un rôle pour le moins mystérieux. C'est dans le prochain épisode, le quatrième de la saison, que vous pourrez faire sa rencontre.

Celui-ci fera l'objet d'une filature par la firme Dumas, à la demande de sa conjointe interprétée par Marie-Laurence Moreau, qui doute de sa fidélité. Si sa conjointe s'attendait à certaines révélations, elle sera pour le moins surprise de ce que les enquêteurs vont lui révéler...

Le synopsis de l'épisode va comme suit : Au restaurant, Anthony et Jean ne s’entendent pas. Sophie accueille Audrey Casgrain, une femme d’affaires dans la quarantaine qui veut s’assurer de la fidélité de son conjoint. Sophie organise une filature de celui-ci, Carl Lemay. Éric et Sophie constatent la tension croissante entre le père et le fils qui commence à empoisonner l’atmosphère chez Intelco.

On se souvient évidemment de la performance marquante de Daniel Thomas dans la série 2 frères, diffusée à TVA de 1999 à 2001. Depuis, il a cumulé plusieurs rôles dans différents genres. Nous l'avions vu plus récemment dans les séries Les honorables, Chaos et Après.

C'est un immense plaisir de le retrouver dans le contexte de cette nouvelle intrigue dans Dumas, pour le moins accrocheuse.

La série se poursuit les lundis à 20h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.