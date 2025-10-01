Ce comédien connu arrive dans Indéfendable ce jeudi pour la fameuse opération Mr Big

Ce jeudi, un nouveau personnage fait son arrivée dans Indéfendable, en appui à Claude et Maxime (Nathalie Madore et Mathieu Baron) qui tentent toujours de trouver des informations pour faire libérer Léo, emprisonné après avoir été formellement accusé du meurtre de Dylan Blondin.

Le duo d'enquêteurs privés élabore actuellement une opération Mr Big, impliquant qu'une personne gagne la confiance d'un suspect, dans le but de récolter des informations sensibles qui pourront ensuite être utilisées en preuve.

Me Lapointe (Michel Laperrière) s'est d'abord imposé contre cette stratégie audacieuse, mais cela n'a pas empêché Claude et Maxime d'aller de l'avant, alors que ceux-ci prétendent avoir une stratégie pour permettre d'inclure les éléments récoltés en preuve dans un éventuel procès.

La cible? Boivin (Hugo Girard), qui est disparu de la carte pendant le procès de Léo. Comme vous le savez, celui-ci était aux premières loges pour voir Dylan Blondin mourir, avec le ripou Diaz (Thomas Vallières). L'arme de Blondin a ensuite été volée, pour faire accuser Léo.

C'est un comédien bien connu qui viendra jouer le rôle du Mr Big, nul autre que Patrick Goyette (voir sa photo ici). Il se nomme Paul Sirois, mais prendra la fausse identité de Carl Meloche, un prospère importateur de fruits et légumes.

On a pu le voir la saison dernière dans STAT, dans le rôle du père de Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay). Celui-ci a aussi joué récemment dans Détective Surprenant, Emprises et In Memoriam.

Dans Indéfendable, il incarnera un homme directif et déterminé, qui ira se frotter à Boivin et sa partenaire d'affaires, pour tenter de faire la lumière sur l'affaire nébuleuse dans laquelle se retrouve Léo.

Y arrivera-t-il? Il faudra être au rendez-vous, du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA, pour le savoir.