Ce chanteur épate à En direct de l'univers

Ce soir, France Beaudoin recevait le populaire commentateur sportif Pierre Houde sur le plateau de son émission En direct de l'univers. En outre, comme c'est le cas à chaque épisode, de nombreux moments marquants ont été diffusés, offerts par une panoplie d'invités venus pour célébrer son monde musical.

Si l'émission a su amener une belle dose de réconfort pour le commentateur sportif et les téléspectateurs, notamment avec le passage de la fille connue de ce dernier (les détails ici), l'une des performances les plus remarquables de la soirée fut servie par Sylvain Cossette.

Le populaire chanteur a effectivement livré une solide prestation, avec une relecture du « Temps des cathédrales » qui est, aux dires de Pierre, « la plus belle chanson des comédies musicales ». D'une justesse inouïe sur chacune des notes, Sylvain n'a pas déçu, ce qui lui a valu une ovation de tous les invités présents sur le plateau. Un peu plus tôt, Sylvain a également soulevé les passions avec une renversante prestation de « Whole Lotta Love », issue du répertoire de Led Zeppelin.

D'ailleurs, un autre chanteur a su entretenir la flamme du public, avec la très festive chanson « Attention mesdames et messieurs ». En effet, nul autre que Michel Fugain a débarqué sur la scène du variété, pour souligner les jeunes années radiophoniques de Pierre Houde. Du haut de ses 82 ans, l'homme semblait en pleine forme, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, ces derniers se sont alors exprimés en grand nombre, avec des commentaires fort élogieux :

« Wow je veux être comme lui quand j'aurai son âge! Bravo !! »

« Encore un très bon univers ce soir! ❤️ Michel Fugain sa voix n’a pas changé, il vieillit très bien et j’aimerais que vous invitiez Sylvain Cossette plus souvent. ☺️❤️ »

« Wow! J'ai tellement adoré ce moment, j'en ai versé une larme de joie! Merci Michel! »

On peut donc dire qu'il s'agit, encore une fois, d'un sans faute pour France et son équipe, eux qui parviennent à tout coup à nous proposer des moments télévisuels absolument magiques. La 16e saison poursuit sur sa glorieuse lancée, c'est peu dire!