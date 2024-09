En direct de l'univers : Du réconfort plein les oreilles pour Pierre Houde

Avec l'automne qui s'installe tout doucement, les températures plus fraîches nous incitent à chercher du réconfort auprès de nos émissions chouchous. Ainsi, après une belle journée ensoleillée, nous avons eu le plaisir d'être enveloppés par la belle dose d'amour que l'équipe d'En direct de l'univers réservait à Pierre Houde ce soir.

Après une année particulièrement éprouvante, marquée par le décès de son frère Paul Houde, cette heure qui lui était spécialement destinée a eu l'effet d'un baume pour l'homme de 67 ans, en revisitant l'ensemble des chansons qui bercent sa vie.

Le numéro d'ouverture qui lui a été concocté constituait ainsi la trame sonore de son enfance, mais aussi de ses débuts à la radio, il y a tout près de 50 ans. Des classiques disco ont été présentés, enflammant de façon quasi-instantanée l'ambiance dans le studio. Les « J'entends frapper », « Funkysation » et « I Get A Kick Out Of You », entre autres, ont tour à tour été interprétés par des personnalités que Pierre affectionne, dont France D'Amour et Judi Richards. La soeur de ce dernier lui a quant à elle offert le classique « Un jour, un jour », une valeur sûre.

La passion de Pierre Houde pour le hockey était d'ailleurs particulièrement manifeste ce soir, alors que l'organiste du Canadien de Montréal, Diane Bibaud, a assuré la transition entre diverses époques et styles musicaux.

Un peu plus tard, le côté « rock » du populaire commentateur sportif a été souligné avec « Are You Gonna Go My Way », un titre qui a mis le feu sur le plateau, notamment grâce à la présence de certains collègues de Pierre, dont Patrick Carpentier et Marc Denis. D'ordinaire très précis et méthodique dans ses commentaires lors des matchs de la F1 et du Canadien, il était réjouissant de voir Pierre s'éclater alors qu'il faisait semblant de jouer de la batterie.

Par ailleurs, le moment plus touchant de la soirée est décerné à la fille de Pierre, Michelle Houde, qui a joué « Smile » et « Whole Lotta Love » à la clarinette, après qu'un extrait tiré des archives ait présenté son grand-père s'adonner au même instrument. Ému de fierté, Pierre n'avait d'yeux que pour sa fille. Ce moment très émouvant témoigne de la force de l'émission, qui rallie les générations!