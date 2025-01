Ce cas d'Indéfendable est inspiré d'un fait vécu

Depuis plusieurs épisodes dans Indéfendable, nous suivons la cause de ce médecin antipathique qui aurait causé la mort de certains de ses patients.

Cette histoire n'est pas sans rappeler celle du Dr Brian Nadler qui a fait face à huit chefs d'accusation en 2021 dans l'est de l'Ontario : quatre de meurtre au premier degré et quatre de négligence criminelle ayant causé la mort. Ce dernier aurait intentionnellement surmédicamenté - avec des « doses d'opioïdes et d'autres sédatifs » - des patients âgés atteints de la COVID-19.

L'avocat du médecin en question a soutenu en cour que les décès étaient « le résultat tragique de la propagation du virus de la COVID-19 ».

Le docteur, originaire de Dollard-des-Ormeaux, a finalement été acquitté.

Tous les détails de cette histoire ici.

Dans Indéfendable, l'autrice semble toutefois nous amener ailleurs. En effet, on croit, pour le moment, que ce serait plutôt l'infirmière Letendre (Marie-Ève Pelletier) qui octroierait des doses létales de médicaments à des patients à qui on refuse l'aide médicale à mourir. De nouveaux éléments pourraient bien nous amener sur une autre piste, mais actuellement, la seule faute du docteur Coderre (Simon Beaulé-Bulman) semble avoir été de coucher avec sa patiente...

Précisons que la conclusion du procès du Dr Coderre sera dévoilée à la fin de la semaine prochaine. Ensuite, nous nous lancerons dans une intrigue encore plus sombre, elle aussi inspirée d'un fait vécu. Tous les détails ici.