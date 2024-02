Ce candidat surprend ses grands-parents aux auditions de La Voix!

Pour cette avant-dernière ronde des auditions à l'aveugle de La Voix, les talents ayant fait leur apparition n'ont pas manqué de nous subjuguer, une fois de plus. C'est effectivement une excellente cuvée qui nous a été présentée en cette délicieuse soirée, pleine de rebondissements. Parlant de surprises, le tout premier candidat, Gabriel Fredette, en réservait une belle à ses grands-parents, qui ignoraient que leur petit-fils se présentait aux auditions à l'aveugle.

Au moment de chanter, ce dernier s'est ainsi levé, à la grande stupeur des grands-parents, qui étaient totalement déconcertés. L'une des deux grands-mères a même lancé un « Ta mère va être choquée! » bien senti. Une fois sur scène, la voix rauque et feutrée de l'artiste en devenir à immédiatement charmé les coachs France D'Amour, Roxane Bruneau, Mario Pelchat et Corneille, qui se sont tous retournés pour avoir une chance de travailler avec lui. Il faut dire qu'avec son interprétation de Not My Job Anymore, nous avons été séduits par Gabriel, qui chante avec toutes les entrailles de son âme.

Mario partage également cet avis, lui qui a soufflé :

« On entendant un timbre, une authenticité. Ça m'a séduit. » Des mots qui ont charmé l'artiste de 22 ans, qui a décidé de poursuivre l'aventure dans l'équipe du chanteur de Pleurs dans la pluie, un choix guidé par ses grands-pères l'ayant initié à la musique.

Par ailleurs, les téléspectateurs n'ont pas tardé à déverser tout leur amour pour le jeune chanteur sur les réseaux sociaux de l'émission :

« 22 ans. WoW. Il a tellement de maturité dans sa voix! »

« Mon coup de coeur !!!! »

« Très belle voix et on sentait qu il chantait avec son Âme.....il m'a beaucoup ému....Bravo! A suivre.... »

« WoW que wow sa promet,en route vers la victoire .Solide ,pureté »





Nous sommes fébriles à l'idée de revoir ce candidat originaire de Saint-Hyacinthe, qui a certainement beaucoup à offrir à la compétition de chant. Nul doute que les grands-parents de Gabriel Fredette sont fiers de leur petit-fils! Rappelons que la semaine dernière, ce populaire humoriste a fait une apparition remarquée sur la scène du concours.

La Voix se poursuit les dimanches à 19 h, sur les ondes de TVA.