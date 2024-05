Caroline Néron aborde le rôle bouleversant de sa fille dans In Memoriam

Depuis ce jeudi, les téléspectatrices et téléspectateurs avides peuvent se délecter du dernier épisode de la saga familial In Memoriam, offerte en totalité sur CRAVE. Le dernier épisode, qui recèle plusieurs secrets, vaut son pesant d'or et ne manquera pas de vous surprendre jusqu'à la toute fin.

Dans cette histoire sordide, on fait la rencontre de Julien, Judith, Mathieu et Lucile, qui sont quasi-orphelins. Leur mère s’est enlevé la vie lorsqu’ils étaient enfants et ils ont rompu les liens avec leur père, Paul-Émile de Léry, l’accusant d’être responsable de la tragédie. Puis un jour, ils sont conviés à la lecture de son testament. Une surprise de taille les attend : à moins de se prêter à une compétition sous la forme d'une série d’épreuves au terme de laquelle les gagnants mettront la main sur sa fortune de 84 millions, personne n’héritera de rien. Les épreuves troublantes révéleront des pans sombres de leur historique familial et sèmeront le chaos en faisant ressurgir les blessures du passé. Comme quoi, même mort, Paul-Émile a toujours la mainmise sur eux.

La distribution principale est composée de joueurs tout étoile : Evelyne Brochu, Catherine Brunet, Éric Bruneau, Jean-Simon Leduc, Thomas Antony Olajide, Bruno Marcil, Martin Drainville et Catherine Bérubé.

À ceux-ci s'ajoutent plusieurs jeunes comédiens, qui interprètent les personnages principaux. Parmi ceux-ci, on retrouve Emanuelle Gagné Néron (voyez sa photo ici), la fille de Caroline Néron, qui s'avère être assez spectaculaire dans le rôle de la jeune Lucille de Léry, victime répétée des mauvais traitements de son père.