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Carl-Étienne Corbeil Fiset de Facteur A commente sa participation aux Gémeaux

L'un des très beaux moments de cette cérémonie, en compagnie de Koriass.

Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce dimanche au Gala des Gémeaux, les téléspectatrices et téléspectateurs ont eu droit à plusieurs moments marquants.

Parmi ceux-ci, impossible de ne pas nommer la collaboration entre le rappeur Koriass et le slammeur Carl-Étienne Corbeil Fiset, qu'on a pu découvrir dans Facteur A.

Le jeune homme réalisait visiblement un rêve, en offrant une performance dans l'un des plus gros événements télévisuels de l'année, aux côtés d'un artiste qui s'est révélé être un bon mentor.

Dès leur sortie de scène, nous avons eu le bonheur de nous entretenir avec le formidable duo, encore sous le coup de l'émotion.

Voyez notre entrevue vidéo en entête.

Carl-Étienne était visiblement aux anges de cette expérience, qu'il espère renouveler dans d'autres contextes. En outre, nous espérons aussi le retrouver très bientôt.

D'ailleurs, il écrivait ceci sur ses réseaux sociaux au lendemain des Gémeaux : « Incroyable! Après des mois de travail! J'ai partagé la scène avec Koriass et Jason - dans la plus grande salle de spectacle du Québec! C'est complètement fou! »

C'est la preuve qu'une personne autiste qui est entourée de bienveillance peut réussir ce qui semblait impossible.

Nous nous réjouissons de constater que le Québec est un terreau fertile à la créativité sous toutes ses formes et que la diversité est plus que jamais au coeur de nos démarches artistiques.

L'émission Facteur A fera un retour en ondes à l'hiver 2027. Les premiers invités ont d'ailleurs déjà été dévoilés ici.

Deux complices de Carl-Étienne à Facteur A, Stéphanie Hamel et Nicolas B. Manzi, nous ont offert un moment attendrissant aux Gémeaux, après que l'émission ait triomphé dans une catégorie importante. Voyez notre vidéo craquante ici.

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